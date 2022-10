Peste suina: Righini-Valeri (Fd'I) su bocciatura Tar Sfattoria, confermata nostra ipotesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar boccia "ancora una volta le decisioni della Regione Lazio. Sulla vicenda della struttura rifugio per animali Sfattoria abbiamo subito sollevato la questione della legittimità del provvedimento preso dalla Asl Rm 1. Si disponeva l'abbattimento indiscriminato dei suidi e noi abbiamo chiesto di bloccarlo". Così in una nota Giancarlo Righini, vice presidente commissione regionale Agricoltura e Ambiente e consigliere regionale del Lazio di Fd'I, Cristina Valeri responsabile Dipartimento Benessere Animale Fd'I. L'esito e la motivazione della sentenza "fa emergere, nell'azione della Azienda sanitaria e dell'assessorato alla Sanità, una condizione di eccessiva urgenza che ha determinato l'approssimazione e la confusione nel licenziare un provvedimento moralmente ingiusto e formalmente errato. Pertanto verrebbe ad essere confermata l'ipotesi da noi formulata, che ci fosse il timore da parte dell'Ente Regionale, che potessero emergere incompletezza o carenza di precedenti controlli da parte della Asl Rm1, e da questo sia scaturita quindi la fretta di chiudere rapidamente la vicenda, anche a costo delle vite di molte unità di animali". (Com)