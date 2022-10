Governo: Bonetti, grazie Draghi, ha dimostrato che Italia dà meglio di sé quando unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "E stato un grande onore essere al servizio del Paese insieme al presidente Draghi", scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Abbiamo lavorato perché il nostro Paese tornasse a crescere, per creare pari opportunità per tutte e per tutti, per liberare e far esprimere al meglio tutto il potenziale che c’è nella società civile, a cominciare dalle famiglie. L’Italia è un grande Paese e sa dare il meglio di sé quando è unita. Grazie, presidente, per avercelo mostrato. Ogni giorno, per l’Italia", conclude. (Rin)