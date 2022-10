Governo: D'Incà, con Draghi lasciamo Paese che è punto di riferimento in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con i costanti cambiamenti della nostra società e con le sfide impegnative che ci attendono, avremo ancora bisogno dell'informazione di Agenzia Nova" Federico D'Incà

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

21 luglio 2021

- "'L’unità nazionale è, per forza di cose, un’esperienza eccezionale, che avviene soltanto nei momenti di crisi profonda. Mantenerla, come avete fatto, per molti mesi, richiede maturità, senso dello Stato, e anche un bel po’ di pazienza. I cittadini si aspettavano molto da voi - e voi li avete serviti al meglio. Potete essere orgogliosi di quanto fatto, dei risultati che avete raggiunto, dei progetti che avete avviato e che altri sapranno completare'. Il presidente Draghi ci ha salutato, tra tante, con queste parole che trovo particolarmente significative. Lasciamo un Paese che in Europa rappresenta un punto di riferimento e di questo andremo sempre orgogliosi. Chi porterà avanti questo lavoro ha grandi responsabilità e un grande onore, quello di servire il Paese". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)