Armenia-Azerbaigian: missione civile Ue potrebbe essere approvata domani

- La missione civile europea in Armenia potrebbe essere approvata nella giornata di domani. A dirlo il rappresentante speciale dell'Ue in Caucaso del Sud, Toivo Klaar, durante un'audizione alla sottocommissione difesa del Parlamento europeo di Bruxelles. Come raccontato dal rappresentante Ue, il 6 ottobre, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente azero Ilham Aliyev Alyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan si sono incontrati a Praga. "Entrambe le parti hanno confermato il loro impegno nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e nella dichiarazione di Alma Ata del 1991, tramite la quale entrambi hanno riconosciuto la reciproca sovranità e integrità territoriale", ha detto Klaar. "I due governi hanno confermato che sarà la base per la missione europea per la delimitazione dei confini. L'Armenia ha accettato l'accordo per permettere il dispiegamento della missione e l'Azerbaigian ha accettato di collaborare. Il prossimo incontro sarà a Bruxelles alla fine di ottobre", ha aggiunto Klaar. (segue) (Beb)