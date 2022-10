Armenia-Azerbaigian: missione civile Ue potrebbe essere approvata domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante Ue ha quindi aggiunto che la decisione definitiva sulla missione verrà probabilmente presa nella giornata di domani dagli Stati membri. "Guardando al futuro, possiamo dire che, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, l'Unione europea sia a buon punto per contribuire a trovare una soluzione nel Caucaso del Sud. Siamo in collaborazione su molteplici livelli con Baku e Erevan, e possiamo costruire rapporti sulla base dell'esperienza acquisita dall'Ue, con entrambi i Paesi, negli ultimi decenni. Il pieno appoggio degli Stati membri dell'Ue e del Parlamento europeo, oltre che il coordinamento con la Francia e gli Stati Uniti, sarà importante nel ruolo di costruzione della pace perseguita dall'Ue", ha proseguito Klaar. "La situazione rimane instabile ed estremamente pericolosa. C'è molta amarezza dopo più di 30 anni di conflitto. Come vicini delle due nazioni, dobbiamo impegnarci a superare le difficoltà, per costruire un Caucaso del Sud prospero e in pace. Potremo farlo solo se li aiuteremo a trovare una pace che sia giusta, nonché percepita come giusta dalla popolazione", ha concluso. (Beb)