Cultura: Gualtieri, è fondamentale per abbattere le disuguaglianze sociali

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La cultura è un elemento fondamentale per abbattere le disuguaglianze sociali. È quanto ha sostenuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel suo discorso alla cerimonia del Premio Anima in corso ora alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. "Negli ultimi anni - ha detto Gualtieri - le disuguaglianze sono aumentate, tante persone sono rimaste indietro e si è capito che questo è un problema della dignità delle persone ma anche di tutta la società perché se una società non cresce insieme, cresce di meno. Roma - ha proseguito - è una città che ha visto concretamente le fratture allargarsi nel corso degli anni, si sono spostate centinaia di milioni di persone nella corona intorno al raccordo, senza servizi e il centro si è svuotato, altre città sono nate prive di servizi e quindi di cittadinanza. Il risanamento dei servizi, per raggiungere l'idea della Città dei 15 minuti con tutti i quartieri dotati di servizi di prossimità - ha ricordato Gualtieri - è importante ma anche la cultura, l'inclusione, l'accessibilità e la costruzione del diritto al lavoro" sono importanti e "questo - ha concluso il sindaco - richiede una collaborazione straordinaria tra noi, le imprese e le forze sociali". (Rer)