Algeria-Ue: commissaria Simson, cooperazione per sviluppo energie rinnovabili

- L'Algeria ha un grande potenziale per diventare un leader globale nella produzione di energia pulita, sia per il consumo locale che per l'esportazione, anche verso l'Europa. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, durante una conferenza stampa in Algeria insieme al ministro dell'Energia Mohamed Arkab. "L'utilizzo di più sole e vento per la produzione di energia elettrica produrrebbe molteplici benefici. Un sistema elettrico algerino decarbonizzato stimolerebbe la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, oltre a lasciare all'Algeria maggiori volumi di gas naturale da esportare. Stiamo già lavorando insieme allo sviluppo delle energie rinnovabili con il progetto congiunto Taka Nadifa, ma l'Unione Europea è pronta a fare molto di più", ha detto. "Possiamo mobilitare importanti finanziamenti europei, a partire dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le nostre banche di sviluppo, come la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers)", ha aggiunto. "Anche il potenziamento della produzione di energia elettrica rinnovabile è importante, perché è un prerequisito per lo sviluppo dell'industria dell'idrogeno. Un eventuale partenariato Ue-Algeria per l'idrogeno potrebbe farci lavorare congiuntamente per sviluppare la produzione, il consumo e il commercio di idrogeno rinnovabile e di derivati. Questo faciliterebbe anche la transizione pulita dell'Algeria, soprattutto attraverso l'ecologizzazione e l'apertura dell'industria", ha aggiunto. (Ala)