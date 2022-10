Usa: documenti Mar-a-Lago, autorità sentono una degli avvocati di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christina Bobb, una degli avvocati di Donald Trump, che in passato ha firmato una lettera per affermare che tutti i documenti sensibili in possesso dell’ex presidente degli Stati Uniti sarebbero stati riconsegnati al governo Usa, è stata sentita dalle autorità giudiziarie. Tre fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Nbc News” che Bobb sarebbe stata sentita venerdì scorso nel quadro delle indagini sui documenti classificati che Trump avrebbe portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato, e che avrebbe fatto i nomi di altri due avvocati dell’ex presidente Usa “coinvolti nel caso”. Lo scorso 3 giugno, Bobb ha firmato una lettera in cui attestava che Trump avrebbe consegnato tutti i documenti riservati che si trovavano nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove il Federal Bureau of Investigation ha effettuato una perquisizione ad agosto, trovando centinaia di altri documenti. Le fonti hanno precisato che Bobb avrebbe solo firmato la lettera, che tuttavia sarebbe stata scritta da un altro avvocato di Trump, Evan Corcoran. Bobb, infatti, avrebbe chiesto di cambiare il testo del documento, precisando che le affermazioni contenute nella lettera si basavano “sulle informazioni attualmente in nostro possesso”. “Ha insistito più di una volta su questo punto: non è imputabile dal punto di vista penale, e non sarà accusata”, ha spiegato una delle fonti, precisando che venerdì l’avvocato ha parlato a Washington con gli investigatori, ma non con il gran giurì che sta coordinando le indagini su Trump. (Was)