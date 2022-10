© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è spazio per l'incertezza. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro supporto. Con il nuovo Parlamento lavoreremo per rafforzare il sostegno alla causa ucraina. L'Europa unita deve reagire con coraggio". Lo scrive su Twitter il deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)