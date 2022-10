Lombardia: 350mila euro per interventi di messa in sicurezza del monte Due Mani (Lc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia finanzierà gli interventi necessari a garantire la messa in sicurezza del monte Due Mani, a seguito della frana registrata la scorsa notte a Ballabio, in provincia di Lecco. Lo ha reso noto l'assessore regionale al territorio e protezione civile, Pietro Foroni. L'intervento, in corso di realizzazione e dal valore di circa 350.000 euro, consiste nel rendere più sicura la zona interessata dallo smottamento (attraverso verifiche dirette della parete dove è avvenuto il crollo, il disgaggio manuale dei massi pericolanti, la legatura dei massi instabili e altre soluzioni da adottare ai piedi del monte). "Esprimo innanzitutto vicinanza alle persone per i disagi causati dall'episodio di smottamento" ha commentato l'assessore. "Fortunatamente non si segnalano feriti, ma solo persone evacuate - ha aggiunto - che hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni. Anche questa volta Regione Lombardia farà la propria parte, stanziando le risorse necessarie per garantire la prima fase di interventi per un ritorno alla normalità. Ringrazio tutti gli operatori e le autorità intervenute" (Com)