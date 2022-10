Camera: ecco la registrazione degli eletti tra emozione e senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si respirava un clima da primo giorno di scuola, nella sala del Mappamondo, alla Camera, in occasione dei primi adempimenti amministrativi dei deputati della XIX legislatura. Dopo la classica fotografia di rito, in una delle quattro cabine allestite appositamente, ecco la registrazione dei dati anagrafici e delle impronte digitali, le cosiddette minuzie. Spazio, infine, alle operazioni per la consegna del tesserino per le votazioni elettroniche, per il rilascio del codice di attivazione dei servizi informatici e per la spiegazione di GeoCamera, l’applicazione a supporto dell’attività dei parlamentari che ha consentito, per esempio, la presentazione in formato elettronico di oltre 12 mila emendamenti nel primo semestre di quest’anno. A presentarsi per prima Ylenja Lucaselli, di Fratelli d’Italia, rieletta alla Camera. Tra i big presenti in questa prima giornata il presidente di Azione, Matteo Richetti, ed il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, con quest’ultimo che non completa l’iter per un intoppo informatico. Un’ottantina gli eletti che si erano prenotati, a cui si sono aggiunti altri colleghi che si sono presentati spontaneamente. Da qui un po’ di fila che è stata smaltita rapidamente. Alle matricole è stata anche data una borsa, con il logo ovviamente della Camera, con dentro il Regolamento interno e la Guida per i deputati. Quanto all'abbigliamento prevalente, da segnalare abiti scuri per gli uomini, i tailleur per le donne. Particolarmente emozionati, e non poteva essere altrimenti, coloro che non avevano ancora varcato la soglia di palazzo Montecitorio. Nutrita la pattuglia di esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, alla vigilia della loro prima legislatura. "E’ il primo giorno, quindi c’è un’emozione ed un orgoglio fortissimo nell’entrare qui dove si è fatta, nel bene e nel male, la storia del Paese", confessa la neo deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, che a causa della fila rimanda la registrazione a dopodomani. "Sono emozionato, malgrado siano tanti gli anni in politica. Ho fatto tutta la gavetta, dalla circoscrizione al Consiglio comunale, poi la Provincia e la Regione. C’è la responsabilità che comporta assumere una carica del genere", afferma Mauro Malaguti, di Fratelli d’Italia, eletto nel collegio uninominale di Ferrara. "Sono molto emozionata. Non so che aspettarmi. Vengo da una Provincia difficile per il centrodestra, quella di Livorno, dove ho vinto nel collegio uninominale contro il candidato del Partito democratico, Andrea Romano. E’ la prima volta che dall’uninominale esce vittorioso un rappresentante del centrodestra", sottolinea un’altra new entry di Montecitorio, Chiara Tenerini, segretario provinciale di Forza Italia a Livorno e capogruppo in Consiglio comunale a Cecina. "Un po' di esperienza a livello proprio territoriale l’ho maturata: la volontà è quella di rappresentare una Provincia che difficilmente ha espresso parlamentari di centrodestra, in particolare di Forza Italia - prosegue Tenerini -. Per questo, è ancora di più un impegno che mi sento gravare sulle mie spalle per vedere di colmare il gap che noi, come Provincia, abbiamo da tantissimi anni, un po' per colpa di una visione Firenze-centrica regionale per cui siamo rimasti tagliati fuori da diverse cose, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e dei collegamenti". "Anch’io sono emozionato. Abbiamo voglia di metterci alla prova in un governo che dopo tanto tempo ha una maggioranza politica coesa, un programma chiaro e definito con cui ci siamo presentati agli elettori. E’ quello che serviva al Paese che si accinge ad affrontare un momento particolarmente difficile: il sentimento che prevale è quello della responsabilità", commenta dal canto suo il leghista Andrea Barabotti, 37 anni, pure lui alla prima legislatura, eletto nel collegio che comprende le province di Lucca, Pistoia, Prato, Massa Carrara ed una parte del Mugello. "Sicuramente è una grande emozione, ma anche tanto senso di responsabilità: sappiamo che fuori da qui ci sono milioni di italiani che aspettano di vederci al lavoro", ammette Chiara Colosimo, di Fd'I. Un bel passaggio, il suo, dal Consiglio regionale del Lazio alle Aule parlamentari. "Già rispetto alla Pisana, palazzo Montecitorio ha una imponenza diversa - spiega divertita -. Il cambiamento, dal mio punto di vista, è che prima rispondevo a tot elettori, adesso ne rispondo a molti di più. Ecco perché avverto un senso preponderante di responsabilità". Quanto alla crescita esponenziale di Fratelli d’Italia in termini di numero di parlamentari, tra Camera e Senato, Colosimo rileva: "E' vero, siamo cresciuti insieme a Giorgia Meloni, siamo cresciuti anche come partito". (Rin)