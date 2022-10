Brasile-Italia: Festival Cinema italiano dal 3 novembre online e in presenza da 38 città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via dal prossimo 3 novembre il Festival del Cinema Italiano in Brasile. La kermesse, iniziativa promossa dalla Camera di commercio italiana a San Paolo (ItalCam), con il supporto finanziario dell'ambasciata d'Italia e della rete consolare italiana in Brasile, prevede la proiezione di un totale di 33 lungometraggi tra film inediti e film della retrospettiva "Muse del cinema italiano". Il Festival, che terminerà il 4 dicembre, prevede un formato ibrido per le proiezioni. Le versione in presenza si svolgerà in 49 sale in 38 città del Paese, mentre la versione completa e trasmessa online sarà disponibile in tutto il Paese, attraverso la piattaforma presente sul sito web del Festival. Le sessioni, sia in presenza che online, saranno gratuite. Il film più visto riceverà il Premio Pirelli per il Cinema Italiano. (segue) (Com)