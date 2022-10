Brasile-Italia: Festival Cinema italiano dal 3 novembre online e in presenza da 38 città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota, l'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, spiega come è nata la versione di quest'anno del festival. "Il progetto che abbiamo ideato con il Presidente di ItalCam, Graziano Messana, che ringrazio di cuore insieme a tutti i suoi bravissimi collaboratori, trae forza e ispirazione dal Festival di San Paolo, che da tempo conta di un consolidato successo e partecipazione di pubblico nello stato. L'ambizione di quest'anno è offrire il cinema italiano a tutto il Brasile. Devo dire che abbiamo avuto, grazie anche al lavoro della nostra rete consolare, un primo ottimo riscontro dal territorio. Il bilancio lo faremo alla fine, ma sono fiducioso che gradualmente esso diventerà un punto di riferimento annuale per tutto il Paese", si legge. (Com)