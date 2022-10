Energia: Resta, avremo rincaro di 10 milioni, chiediamo fondi per potenziare investimenti in rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo un rincaro di energia che è stimato in 9-10 milioni, di cui 3 milioni li avevamo già previsti all'inizio della guerra in Ucraina. Ne abbiamo già stanziati, con un assestamento di bilancio, 4 per cui il 2022 è in sicurezza. Abbiamo accelerato tutto un piano di produzione interna che avevamo già e abbiamo deciso di anticiparlo a quest'anno sia con pompe di calore, led e soprattutto fotovoltaico su cui faremo un investimento già stanziato su Leonardo e ne inizieremo uno anche sull'altro campus della Bovisa ai primi mesi dell'anno". Lo ha detto Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, a margine del Consiglio comunale a Palazzo Marino in merito al caro energia. Il caro bolletta toccherà tutti e quindi anche le Università, "quello che stiamo chiedendo al ministero non sono tanto dei fondi di ristoro per la copertura degli esercizi 2022 o al limite 2023, ma dei fondi per potenziare gli investimenti in rinnovabili. Secondo me oggi quello che è necessario é un investimento forte su questo per accelerare la produzione - ha poi concluso Resta - soprattutto perché certi campus universitari possono diventare elementi di comunità energetica per alcune realtà di cittadini a fianco". (Com)