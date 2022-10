Germania: intelligence reclutò nazisti responsabili di omicidi durante Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di nazisti responsabili di omicidi durante la Seconda guerra mondiale vennero arruolati dal Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence tedesca, dalla sua fondazione alla fine degli anni Sessanta. È quanto rivelato da uno studio di Gerhard Saelter, membro della Commissione indipendente di storici per le ricerche sul Bnd dal 1945 al 1968. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, gli archivi del servizio consultati da Saelter hanno mostrato che, nel periodo di riferimento, dal 10 al 20 per cento dei dipendenti non erano stati “semplici” membri del Partito nazionalsocialista, ma avevano preso “parte attiva e in alcuni casi hanno anche svolto un ruolo di primo piano in azioni di omicidio” durante la Seconda guerra mondiale. Inoltre, questi criminali nazisti non sono entrati nel Bnd casualmente, ma in conseguenza di una decisione dei vertici dell'agenzia che, dalla sua fondazione nel 1956 al 1968 venne diretto da Reinhard Gehlen, già generale dell'esercito tedesco a capo del controspionaggio militare sul fronte orientale. Dopo la guerra, Gehlen fondò l'organizzazione di spionaggio che prese il suo stesso nome e in cui reclutò diversi commilitoni, tra cui numerosi noti nazisti. Al servizio della Repubblica federale tedesca in via non ufficiale, l'Organizzazione Gehlen divenne il Bnd nel 1956, con l'appoggio degli Stati Uniti. (segue) (Geb)