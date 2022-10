Germania: intelligence reclutò nazisti responsabili di omicidi durante Seconda guerra mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Si tratta di fatti noti già da prima delle ricerche di Saelter, ma ora lo storico ha portato alla luce il reclutamento mirato da parte del Bnd di criminali nazisti che pianificarono, attuarono e furono complici di omicidi durante il secondo conflitto mondiale. Per esempio, si tratta di Willi Helmut Schreiber che, dipendente del Bnd dal 1957 al 1980, fu corresponsabile del massacro di 642 civili compiuto dalla divisione “Das Reich” delle Waffen-SS a Oradour-sur.Glane il 10 giugno 1944. Schreiber era, infatti, ufficiale dello Stato maggiore del reparto e, secondo Saelter, noto per la sua brutalità Prima di essere inquadrato nella “Das Reich”, Schreiber aveva servito nelle SS di guardia al campo di concentramento di Buchenwald, poi nel ghetto di Lublino e, dal 1941, era stato dislocato in Unione Sovietica. In questo Paese, Schreiber era inquadrato nel Gruppo operativo B del Servizio di sicurezza (Sd), uno dei reparti speciali tedeschi formati da SS, polizia ed esercito. Compito principale di tali unità era l'eliminazione di ebrei, zingari e oppositori politici. In queste unità militarono oltre 30 dipendenti del Bnd, come Gustav Grauer che nel 1941 fu vicecomandante di un reparto del Gruppo operativo A, responsabile delle uccisioni oltre 130 mila civili negli Stati baltici, per lo più ebrei, in pochi mesi. Secondo Saelter, i vertici del Bnd non si curavano dei crimini commessi dagli agenti durante la guerra. Come evidenzia lo storico, nel servizio “non c'era la consapevolezza che fosse sbagliato uccidere milioni di ebrei o compiere massacri in quasi tutti Paesi d'Europa: semplicemente, non è successo”. Ogni riferimento ai crimini di guerra che toccava il Bnd dall'esterno, veniva respinto come “esagerato” e “falsa rappresentazione”. (segue) (Geb)