Germania: intelligence reclutò nazisti responsabili di omicidi durante Seconda guerra mondiale (3)

20 luglio 2021

- Inoltre, il reclutamento di veterani delle SS e della Polizia segreta di Stato (Gestapo) rispondeva ai piani di Gehlen per il Bnd. Per Saelter, infatti, l'ex generale della Wehrmacht voleva un servizio che “fondesse intelligence esterna, intelligence interna e polizia politica con poteri esecutivi in ​​un'unica autorità” sotto la sua guida. “È semplicemente l'Ufficio principale per la sicurezza del Reich” (Rsha), sottolinea quindi lo storico. Si tratta del dipartimento delle SS responsabile per la repressione di oppositori del nazismo, resistenti, etnie considerate nemiche ed ebrei. Dall'Rsha dipendevano sia l'Sd sia la Gestapo. Tuttavia, gli Stati Uniti avallarono i progetti di Gehlen nel quadro del confronto con l'Unione sovietica nella Guerra fredda. Nel 1956 venne quindi istituito il Bnd, alle dirette dipendenze della Cancelleria federale. Da allora in avanti, Gehlen respinse sistematicamente ogni richiesta di chiarimenti che il governo avanzava sul passato del personale del Bnd. Per Gehlen, secondo Saelter, i criminali di guerra nel servizio erano “soltanto l'1 per cento, tutti denazificati, tutti controllati e tutti ok”. Per lo storico, queste sono “le quattro bugie di Gehlen”, di cui l'esecutivo federale fu comunque soddisfatto. (segue) (Geb)