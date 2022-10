Germania: intelligence reclutò nazisti responsabili di omicidi durante Seconda guerra mondiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancelliere dal 1949 al 1963, Konrad Adeanauer non intervenne, infatti, come pure “avrebbe dovuto a causa di questa scandalosa politica del personale” del Bnd. È quanto affermato da Klaus-Dietmar Henke, portavoce della Commissione indipendente di storici per le ricerche sul servizio dal 1945 al 1968. Il controllo politico sul Bnd era di competenza del capo di gabinetto della Cancelleria, Hans Globke, ma anche questo funzionario aveva servito nell'amministrazione del Terzo Reich. In particolare, da giurista, Globke aveva collaborato all'elaborazione delle “leggi di Norimberga”, i provvedimenti per la segregazione e la persecuzione degli ebrei. Secondo Henke, il capo di gabinetto di Adenauer “non era poi così lontano” dai nazisti nel Bnd ed è stato “complice dell'Olocausto”. Inoltre, il cancellerie non intervenne anche perché si serviva del Bnd per spiare il Partito socialdemocratico tedesco (SpD). (Geb)