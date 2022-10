Algeria-Ue: al via incontro annuale su energia presieduta da ministro Arkab e commissaria Simson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via oggi ad Algeri i lavori del quarto incontro annuale di alto livello del dialogo sull’energia tra Algeria e Unione europea co-presieduti del ministro algerino delle Risorse energetiche e minerarie, Mohamed Arkab, e del Commissario europeo, Kadri Simson. Secondo quanto riferito dai media algerini, a questo incontro, che si terrà a porte chiuse presso la sede del ministero dell'Energia e delle Miniere, seguirà lo svolgimento del secondo forum economico Algeria-Ue in programma l'11 e il 12 ottobre. L’incontro che ha preso il via oggi si inserisce nei meccanismi di dialogo stabiliti dal partenariato strategico tra Algeria e Ue nel campo dell'energia. Questa partnership copre tutti i temi di interesse comune, ovvero lo sviluppo degli investimenti nell'esplorazione e produzione di idrocarburi, le prospettive di sviluppo dell'industria del gas, lo sviluppo dell'idrogeno, dell'elettricità nonché la cooperazione nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.(Ala)