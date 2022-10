Libia: ministra Esteri Mangoush riceve ambasciatore d’Italia, apprezzamento per ruolo Roma e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush, ha ricevuto oggi l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri del governo di Tripoli sul suo profilo Twitter ufficiale. Secondo quanto si legge nel messaggio, durante il colloquio, la responsabile della diplomazia dell’esecutivo guidato da Abdulhamid Dabaiba e l’ambasciatore Buccino hanno discusso gli sviluppi della situazione in Libia e gli sforzi del Gun “per promuovere la stabilità e la pace nel Paese”. Durante il colloquio, è stato posto un forte accento sulla assoluta centralità per la Libia delle relazioni con l’Italia E con l’Unione europea. Secondo quanto riferisce il messaggio su Twitter del ministero degli Esteri del governo libico, durante l’incontro, Mangoush ha espresso il suo apprezzamento per “il ruolo dell'Unione Europea, che è un partner importante per la Libia, economicamente, politicamente e storicamente”, e per “il rapporto speciale e prezioso tra la Libia e l’Italia”, sottolineando l’importanza “di continuare a rafforzare le relazioni politiche ed economiche”. Nel colloquio con Buccino, la ministra degli Esteri ha espresso inoltre le sue congratulazioni per il futuro nuovo governo italiano, “sottolineando la disponibilità del governo libico a collaborare e costruire relazioni e interessi comuni che servono i due paesi amici in diversi campi". (segue) (Res)