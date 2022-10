Libia: ministra Esteri Mangoush riceve ambasciatore d’Italia, apprezzamento per ruolo Roma e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio tra la ministra Mangoush e l’ambasciatore d’Italia giunge in un momento particolarmente delicato per le relazioni tra il governo guidato da Dabaiba e l’Unione europea a seguito del protocollo d’intesa firmato dal Gun e dalla Turchia in materia di idrocarburi che secondo l’Ue (con forte iniziativa greca) ed Egitto viola nei suoi termini i diritti di Stati terzi. Atene si è detta pronta a usare tutte le sue forze diplomatiche e militari per difendere la propria sovranità contro quelli che definisce piani ostili della Turchia dopo la firma del memorandum d’intesa con la Libia. Alle critiche mosse da Atene, da Bruxelles e dal Cairo, lo scorso 5 ottobre, durante la presentazione del protocollo firmato con la Turchia, il premier Dabaiba ha sottolineato che al governo di Tripoli non “interessano le posizioni dei Paesi che si sono opposti”. Il premier del Gun ha poi sottolineato: "Abbiamo un problema nell'intesa con la Grecia sui confini marittimi e i tribunali internazionali risolveranno la questione. Atene ha iniziato a perforazioni nei pressi dell'isola di Creta ma noi non rinunceremo al nostro diritto di esplorazione". (Res)