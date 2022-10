Veneto: assessore Sviluppo economico, Zls è progetto di Regione, governo decida rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Marcato, assessore Veneto allo Sviluppo economico, è intervenuto oggi al convegno dal titolo "Zls, un'opportunità per il sistema portuale veneto", incontro promosso da Confindustria Venezia-Rovigo, ripercorrendo la storia della Zls. "La Zls è un provvedimento della regione del Veneto, del quale Vincenzo Marinese ha fatto da detonatore. Con lui tre anni fa abbiamo condiviso, da subito, l'opportunità che poteva esserci con questo strumento", ha spiegato. "Ora si tratta di saper attrarre le imprese, ma sono convinto che questa iniziativa avrà successo. Sapremo fare la differenza - ha poi proseguito - nella continua collaborazione tra i soggetti coinvolti che, non ho dubbi, riusciranno ad interpretare al meglio il proprio ruolo per il bene del territorio. Speriamo solo che il governo sia un pò più rapido nelle decisioni perché lo necessita lo sviluppo di questo progetto". (Rev)