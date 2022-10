Guinea-Conakry: massacro 28 settembre 2009, negati gli arresti domiciliari all'ex presidente Camara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice della Guinea ha respinto la richiesta dell'ex presidente Moussa Dadis Camara di essere posto agli arresti domiciliari piuttosto che rimanere in carcere durante il processo per le vittime del massacro avvenuto nel 2009 allo stadio di Conakry che si è aperto lo scorso 28 settembre dopo 13 anni. Lo riferisce la stampa locale. Camara che ha fatto rientro in Guinea dal Burkina Faso, dove viveva in esilio da diversi anni - è a processo insieme ad altri 10 ex funzionari per le atrocità avvenute nel 2009 subito dopo la presa del potere. In particolare, l'ex leader della giunta militare guineana è accusato di essere responsabile dell'uccisione da parte dell'esercito di 157 persone e dello stupro di più di 100 donne durante una manifestazione dell'opposizione in uno stadio di Conakry avvenuta il 28 settembre 2009. In attesa dell'udienza, lo stesso Camara e gli altri imputati sono stati posti agli arresti. I manifestanti protestavano in particolare contro contro la candidatura alle presidenziali dello stesso Camara. Secondo l'accusa, l'esercito ha aperto il fuoco contro una folla di 50 mila persone disarmate. Ufficialmente, la giunta di Camara ha riconosciuto non più di 57 morti. (Res)