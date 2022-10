Nicaragua: il capo della missione in Ue è stato dichiarato persona non grata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha convenuto che il capo della missione del Nicaragua presso l'Ue, l’ambasciatore Santiago Urbina Guerrero, sarà dichiarato persona non grata. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna. La decisione è stata presa sulla base dell’iniziativa dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Come si legge nel testo, la decisione rappresenta "una risposta reciproca alla decisione del governo nicaraguense del 28 settembre, di dichiarare persona non grata il capo della delegazione dell'Ue in Nicaragua. L'Ue considera la decisione del Nicaragua ingiustificata". Nel comunicato l'Unione europea ribadisce il suo "costante impegno nei confronti del popolo nicaraguense e nella difesa della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani". L'attuale crisi politica in Nicaragua, secondo l'Ue, "dovrebbe essere risolta attraverso un dialogo autentico tra il governo e l'opposizione. L'unione rimane aperta al dialogo con il Nicaragua, a condizione che questo sia condotto in modo rispettoso", conclude il comunicato. (segue) (Beb)