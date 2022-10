© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di Bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità". E' quanto ribadisce su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Rin)