Maghreb: viceministra Sereni, obiettivo è porre la regione in cima all’agenda politica internazionale

Viceministra degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Il nostro obiettivo è porre la regione del Maghreb in cima all’agenda politica internazionale. Lo ha affermato la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, nel corso della tavola rotonda tenuta nel corso del convegno internazionale di studi “Il Maghreb dalle indipendenze a oggi: dinamiche interne, relazioni regionali e rapporti con l’Italia”, organizzato dalla Fondazione Craxi e svoltosi oggi a Roma. Sereni ha spiegato come oggi l’attenzione sia spostata verso altri scenari, ma il Medio Oriente, l’Africa e il Mediterraneo allargato continuano a costituire “teatri prioritari” nella politica estera italiana. “C’è bisogno di insistere sulla strategicità della sponda sud del Mediterraneo”, ha dichiarato la viceministra, evidenziando anche la centralità di Paesi quali l’Algeria in materia di approvvigionamenti energetici. A tal proposito, è stato affermato che l’Italia potrebbe porsi da “ponte” tra la sponda sud del Mediterraneo e l’Europa per trasferire energia nel continente. Sereni, nel suo intervento ha poi fatto riferimento al fatto che l’Italia dovrebbe convincere altri Paesi europei, quali Spagna, Francia e Germania a volgere l’attenzione verso il Mediterraneo e l’intero continente africano, considerati ormai imprescindibili. L’obiettivo è trovare un equilibrio in termini di strategie tra il “vicinato meridionale” e quello orientale. Infine, obiettivo dell’Italia, ha dichiarato la viceministra, è investire maggiormente in politica estera, per dotarsi di quegli “attrezzi” funzionali a costruire partenariati.(Res)