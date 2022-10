Veneto: Di Blasio, con Zls sistema portuale regionale sempre più attrattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma al Dpcm relativo alla Zona logistica semplificata "diamo un'accelerata a quel percorso finalizzato a rendere sempre più attrattivo il sistema portuale veneto, tra i più importanti del Paese per le dimensioni degli asset strutturali e infrastrutturali che lo caratterizzano e per il ruolo primario ricoperto nella rete trans-europea di trasporto", ha dichiarato oggi Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, durante l'incontro "Zls, un'opportunità per il sistema portuale veneto". Tanti gli aspetti su cui lavorare "per raggiungere gli obiettivi che tutti insieme ci siamo dati nel Piano di sviluppo strategico della Zls - ha poi spiegato - attrarre ingenti investimenti privati su Porto Marghera, moltiplicare il valore della produzione attivato dal porto sulla città metropolitana di Venezia e attualmente stimato intorno ai 9 miliardi di euro, creare 177 mila posti di lavoro in più in tutto il territorio nell'arco del prossimo decennio, aumentare del 40 per cento l'export della regione e, come già successo per altri porti del Mediterraneo, incrementare di circa l'8% il traffico container e, infine, valorizzare progetti imprenditoriali all'insegna dell'innovazione e sostenibilità". (Rev)