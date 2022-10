Nepal-Italia: ambasciatore De Luca illustra candidatura Roma per Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, in visita in Nepal, a Katmandu, ha illustrato alla stampa locale la candidatura di Roma a ospitare l’Expo del 2030. Inoltre, ha inaugurato la mostra fotografica di Giancarlo Cammerini “Roma: l’eleganza dell’umanità”. Lo riferisce l’ambasciata italiana in India su Twitter. De Luca ha parlato della candidatura di Roma come sede dell’Esposizione universale anche in un colloquio con l’incaricata d’affari della delegazione dell’Unione europea, Joelle Hivonnet. Oggi, inoltre, ha incontrato il sottosegretario agli Esteri nepalese, Bharat Raj Paudyal, e nell’occasione è stato firmato un memorandum d’intesa sull’istituzione di un meccanismo di consultazione bilaterale. (Inn)