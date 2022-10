Lombardia 2023: Fontana, offriamo 30 anni di ottimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualunque cosa venga offerta saranno i lombardi a dover decidere. Noi possiamo offrire 30 anni di ottimo governo, possiamo offrire gli ultimi cinque anni in cui siamo riusciti a superare un'emergenza imprevista e inaspettata e primi nel mondo occidentale ad averla affrontata". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito ad un possibile campo largo nel centrosinistra in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. "Stiamo vedendo anche come il nostro programma sia stato rispettato in maniera rigorosissima. Quindi, poi fa parte della democrazia vincere perché è fatta di confronti", ha concluso Fontana.(Rem)