Taiwan: Difesa rileva 26 aerei e quattro navi cinesi nei pressi dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un discorso pubblico, la presidente Tsai Ing-wen ha parlato diffusamente del rapporto con Pechino, sottolineando che il confronto militare nello Stretto "non è assolutamente un'opzione" e che Taipei resta impegnata nel dialogo con Pechino sulla base di "uguaglianza e rispetto reciproco". "La Cina non dovrebbe commettere errori di valutazione" né tentare di "dividere la società taiwanese sfruttando la feroce concorrenza tra i nostri partiti politici", ha detto Tsai, secondo cui il rispetto cinese della sovranità e della democrazia taiwanesi è un presupposto fondamentale per rilanciare "un'interazione costruttiva" nello Stretto. (segue) (Cip)