Taiwan: Difesa rileva 26 aerei e quattro navi cinesi nei pressi dell'isola (3)

- La presidente ha definito "deplorevoli" le "intimidazioni militari, le pressioni diplomatiche, gli ostacoli agli scambi e i tentativi da parte di Pechino di cancellare la sovranità di Taiwan", che hanno finito per minacciare lo status quo e la stabilità dell'intera regione Indo-Pacifica. "Il più ampio consenso tra il popolo taiwanese e i nostri vari partiti politici resta (la determinazione) a difendere la sovranità nazionale e il nostro modo di vivere libero e democratico. Su questo punto non siamo disposti a cedere spazio a compromessi", ha sottolineato la leader progressista, che ha accennato anche all'invasione russa dell'Ucraina. "Mosca continua la sua guerra contro l'Ucraina, mentre le attività militari di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, nel Mar Cinese Orientale e nello Stretto di Taiwan minano la pace e la stabilità regionali. Non possiamo assolutamente ignorare le problematiche che queste espansioni militari pongono all'ordine mondiale libero e democratico. Questi sviluppi sono indissolubilmente legati a Taiwan", ha aggiunto. (segue) (Cip)