Taiwan: Difesa rileva 26 aerei e quattro navi cinesi nei pressi dell'isola (4)

- Tsai, inoltre, ha precisato che l'isola continuerà a potenziare il proprio apparato militare per tutelare la sicurezza e la stabilità della regione. "Taipei ha accelerato la produzione di massa di missili di precisione e navi militari ad alte prestazioni. Inoltre, sta lavorando per acquisire armi di precisione compatte e ad elevata mobilità, che contribuiranno alla maturazione di capacità di guerra asimmetrica (...) e che garantiranno all'isola una preparazione completa in risposta alle minacce militari esterne", ha spiegato. La leader taiwanese ha dedicato una parte del suo intervento anche ai risultati ottenuti nel contenimento del coronavirus e agli obiettivi che scandiranno gli ultimi due anni del suo mandato, deputato alla ricerca della stabilità finanziaria, del rafforzamento della sicurezza sociale e dello sviluppo del mercato. (Cip)