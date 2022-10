Russia: governo approva piano per misure di sostegno alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha approvato un piano di misure prioritarie per sostenere le imprese nell'ambito della mobilitazione parziale introdotta dal presidente Vladimir Putin. Lo ha annunciato il premier russo Mikhail Mishustin in una riunione operativa con i ministri. Secondo il premier, il ministero della Giustizia e quello della Difesa prepareranno un disegno di legge che permetterà ai cittadini richiamati al servizio di rimanere proprietari delle loro imprese e impegnarsi in attività commerciali sia personalmente che attraverso i fiduciari. Come scrive l'agenzia di stampa "Tass", secondo le leggi attualmente in vigore, ai militari è vietato impegnarsi in una attività imprenditoriale sia personalmente che tramite persone fiduciarie. Inoltre, per gli imprenditori già richiamati, verrà fornito un differimento per il pagamento di tasse e altri pagamenti. "In caso di impossibilità di ulteriore adempimento degli obblighi assunti a causa della mobilitazione del proprietario della società, tali strutture aziendali avranno il diritto di modificare i termini dei contratti e di cancellare le sanzioni derivanti", ha specificato Mishustin. (Rum)