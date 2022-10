Grecia: sindacati annunciano sciopero nazionale dei mezzi pubblici il 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autisti dei mezzi pubblici di trasporto e in particolare dei filobus della Grecia effettueranno una giornata di sciopero il 12 ottobre. Lo ha annunciato il sindacato dei trasporti Ilpap secondo quanto rilancia il quotidiano “Kathimerini”. I lavoratori si fermeranno per 4 ore per protestare contro la mancanza di un contratto collettivo di lavoro. Il sindacato chiede inoltre il riconoscimento delle precedenti esperienze lavorative dei neoassunti.(Gra)