Repubblica Ceca: ministra Difesa vuole rafforzare tutela del Paese contro minaccia russa

- La ministra della Difesa ceca, Jana Cernochova, sta preparando misure per consentire una più efficace tutela delle infrastrutture critiche contro la minaccia della Russia e i suoi sforzi di indebolire i Paesi che sostengono l’Ucraina. Lo ha detto in un’intervista all’emittente “Ceska televize”. Tra le misure ci sono un rafforzamento dei poteri della polizia militare e dei servizi d’intelligence. Alla difesa delle infrastrutture critiche dovrebbero servire anche i militari attualmente impegnati nei controlli provvisori alla frontiera contro l’immigrazione illegale. “Sto proponendo modifiche legislative che garantiranno una risposta più rapida ai tentativi” di indebolire l’industria della difesa dei Paesi che aiutano Kiev, ha spiegato. Il sabotaggio di cavi che ha condotto a un’interruzione del servizio ferroviario in Germania settentrionale sabato mattina potrebbe essere parte della guerra ibrida della Russia contro l’Occidente, ha aggiunto. (Vap)