Francia: Macron su scioperi raffinerie, "il blocco non è un modo di negoziare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha commentato gli scioperi che negli ultimi giorni in Francia hanno paralizzato diverse raffinerie appartenenti a TotalEnergies ed ExxonMobil, affermando che "il blocco non è un modo di negoziare". Durante una visita nel dipartimento della Mayenne, Macron ha lanciato un appello allo "spirito di responsabilità" di aziende e dipendenti. Intanto, questa sera alle 21:00 la prima ministra Elisabeth Borne riunirà alcuni minisitri della sua squadra di governo per discutere della situazione. "Voglio che la situazione si ristabilisca il prima possibile", ha detto Borne da Algeri, dove si trova in visita. (Frp)