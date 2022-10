Lombardia 2023: Fontana, Albertini ritiene Moratti migliore di me? Va bene così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono rimasto male. Ognuno è libero di pensare quello che ritiene opportuno. Io ho sempre detto che è stato un ottimo sindaco, evidentemente lui ritiene che la Moratti sia migliore di me. Va bene così, nessun problema". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che in un'intervista ha sottolineato come la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti, potrebbe essere una candidata migliore di lui per le regionali del prossimo anno. (Rem)