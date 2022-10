Lesotho: nuovo partito di opposizione Rfp vince le elezioni legislative ma senza maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lesotho il nuovo partito Rivoluzione per la prosperità (Rfp) ha vinto le elezioni legislative, senza ottenere tuttavia la maggioranza assoluta. Come riferito dalla Commissione elettorale indipendente, che oggi ha pubblicato - con un giorno di anticipo - i risultati del voto dello scorso 7 ottobre, il movimento creato dal magnate del settore minerario Sam Matekane ha vinto 56 seggi sui 120 in palio in totale nelle due camere del parlamento. Gli altri due partiti che finora hanno dominato il panorama politico, il Congresso Democratico (Dc) del vice primo ministro uscente Mathibeli Mokhothu e la Convenzione All Basotho (Abc) del suo partner di coalizione Nkaku Kabi, hanno ottenuto rispettivamente solo 29 e 8 seggi. Al potere del 2017, la coalizione Abc appare come la grande perdente alle elezioni. (segue) (Res)