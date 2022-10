Lesotho: nuovo partito di opposizione Rfp vince le elezioni legislative ma senza maggioranza assoluta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi della vigilia avevano previsto quattro formazioni in testa alla corsa elettorale: il Congresso democratico del vice primo ministro uscente Mathibeli Mokhothu, la All Basotho Convention (Abc) del suo partner di coalizione Nkaku Kabi, il Basotho Action Party (Bap) di Nqosa Mahao e la Rfp. Nessuno dei quattro leader è mai stato primo ministro e Matekane è l’unico a non essere nemmeno mai stato al governo. Tuttavia, la situazione era stata annunciata molto incerta perché oltre 50 partiti e circa 2.560 candidati si sono presentati per contendersi i 120 seggi parlamentari in palio. Mpaiphele Maqutu, dirigente della Commissione elettorale, ha dichiarato che il voto si è svolto in maniera pacifica. Le operazioni sono state seguite da osservatori elettorali dell’Unione europea, personale delle ambasciate finlandese e norvegese a Pretoria, in Sudafrica, Paese che circonda interamente il Lesotho. Si attende a breve la pubblicazione di un rapporto preliminare della delegazione Ue. (segue) (Res)