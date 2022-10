Lesotho: nuovo partito di opposizione Rfp vince le elezioni legislative ma senza maggioranza assoluta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, attraverso una nota del dipartimento di Stato, si sono congratulati con il Paese africano per il processo elettorale, in cui i cittadini hanno avuto l’opportunità di “far sentire la loro voce per costruire il futuro”. Gli Usa hanno auspicato che il governo entrante del Lesotho ascolti i diversi punti di vista per “un futuro sicuro, prospero e sano per tutti”. Tra le priorità dei circa 2,1 milioni di cittadini del piccolo regno dell’Africa australe ci sono certamente la lotta alla criminalità e la sicurezza alimentare. Secondo il rapporto World Population Review, nell’ultimo anno il Paese ha registrato 41 omicidi ogni centomila persone, un numero quasi sei volte superiore alla media mondiale (sette ogni centomila). Il sistema giudiziario è in affanno e si stimano circa quattromila casi penali arretrati. L’economia non si è ripresa dalla pandemia di coronavirus, il tasso di disoccupazione supera il 40 per cento e secondo la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 320 mila persone si trovano in una crisi alimentare grave. (Res)