Nagorno-Karabakh: Blinken sente presidente azerbaigiano, focus su processo di pace

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha espresso apprezzamento per i progressi delle autorità armene e azerbaigiane verso un accordo di pace nel Nagorno-Karabakh, valutando positivamente i recenti negoziati bilaterali a livello dei leader e dei ministri degli Esteri. Blinken ha ringraziato Aliyev per il recente rilascio di 17 prigionieri di guerra armeni, il 4 ottobre scorso, e ha invitato il presidente a continuare a fare tutto il necessario per sostenere il processo di pace. Il segretario di Stato Usa ha poi ribadito il sostegno di Washington ad una “chiara demarcazione dei confini, alla ripresa dei trasporti, al rilascio dei prigionieri di guerra ancora detenuti e alla ricerca dei dispersi”, sottolineando la necessità di garantire i diritti delle persone che vivono nel Nagorno-Karabakh. (Was)