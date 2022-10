Venezuela: inondazioni ad Aragua, da ambasciata d'Italia condoglianze per le decine di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata d'Italia a Caracas ha trasmesso le sue condoglianze per le decine di morti causate nel comune di Las Tejerias, nel nord del Venezuela, dalle forti piogge che si sono registrate negli ultimi giorni. "Inviamo le nostre condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari nella tragedia occorsa a Las Tejerias, provocando perdite umane e grandi danni materiali", si legge in una nota dell'ambasciata segnalando che il consolato generale a Caracas "si trova sul luogo del disastro per assistere i concittadini". Le piogge che da giorni si rovesciano sulla zone hanno aumentato l'intensità nel fine settimana, finendo per fare debordare almeno cinque corsi d'acqua. Una serie di eventi piuttosto repentina, riportano i media locali, che ha provocato smottamenti di terra, vegetazione e pietre, con danni a interi quartieri. La zona settentrionale del Paese, bagnata dal mar dei Caraibi, è stata interessata da precipitazioni non comuni: si parla di oltre 108 litri di acqua per metro quadrato e fino a 200 litri in alcune zone montagnose. (segue) (Vec)