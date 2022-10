Venezuela: inondazioni ad Aragua, da ambasciata d'Italia condoglianze per le decine di morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce la Croce rossa, il bilancio degli smottamenti è ora di almeno 37 morti, con circa ventiduemila abitazioni coinvolte. Situazioni di emergenza si trovano nella zona centrale della cittadina (circa 40mila abitanti), nel mercato e nel mattatoio, ma anche nella zona industriale. La testata "Efecto cocuyo" parla di 15 imprese distrutte tra cui uno stabilimento di assemblaggio della vettura cinese Chery. L'evento ha causato l'interruzione del servizio elettrico e dell'80 per cento della rete idrica. Le autorità hanno disposto l'invio di oltre mille effettivi del sistema della protezione civile, tra cui vigili del fuoco in arrivo da diversi Stati del Paese ed elementi delle Forze Armate. La vice presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha decretato lo stato di emergenza per la zona e tre giorni di lutto per ricordare le vittime della tragedia. (Vec)