Spagna: ministra Montero, in Catalogna si sta verificando un cambio di ciclo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Catalogna si sta verificando un "cambio di ciclo" politico, dopo l'uscita dal governo del presidente, Pere Aragones, di Uniti per la Catalogna (JxCat): "Il dialogo e una migliore convivenza tra i cittadini devono essere i segni di identità che predominano nei prossimi mesi e anni". Lo ha detto la ministra delle Finanze spagnolo, Maria Jesus Montero, dopo un incontro con il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt), Pepe Alvarez, presso la sede del sindacato, dove si è recata per presentare il progetto di bilancio generale dello Stato per il 2023. "Vogliamo contribuire alla stabilità in tutti gli angoli della Spagna e anche in Catalogna", ha dichiarato la ministra, che ha poi criticato il presidente del Partito popolare (Pp), Alberto Núnez Feijóo, di aver trascorso quasi quattro anni in violazione della Costituzione, bloccando il rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpc).(Spm)