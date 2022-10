Iran: le elette del comune di Napoli in piazza con il Sindaco Manfredi in segno di solidarietà con le manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunite dietro al manifesto di Masha Amini, massacrata di botte per non aver indossato correttamente il velo; con i capelli legati a coda di cavallo per ricordare Hadith Naiafi, trucidata per aver raccolto con un elastico i suoi lunghi capelli biondi in segno di protesta. Al grido di 'Donna, vita e libertà' le rappresentanti del comune di Napoli sono scese in piazza per manifestare la loro solidarietà alle donne iraniane che stanno lottando per la loro libertà e i loro diritti. In piazza Municipio, chiamate a raccolta dalla Consulta delle Elette, si sono ritrovate esponenti del consiglio comunale, delle municipalità e della giunta, insieme a rappresentanti di associazioni che si occupano della difesa dei diritti. Con loro anche tanti uomini a cominciare dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "L'Iran è stato culla della civiltà e luogo di grande storia e tradizioni e oggi invece vediamo immagini di una repressione assurda che colpisce le donne e diritti che per noi sono acquisiti ed elementari - ha detto Manfredi - Da Napoli vogliamo dare un grande messaggio di solidarietà alle donne iraniane e a tutte le donne che nel mondo vivono una condizione di coercizione e di riduzione dei diritti. La nostra città è sempre stata e continuerà ad essere in prima linea nella difesa della libertà, dei diritti e dei più deboli e come Amministrazione solleciteremo interventi governativi. Questa è una battaglia di civiltà che deve vederci tutti uniti". (Ren)