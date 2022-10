Roma: Campidoglio, già rimosse scritte vandaliche da piazza di Siena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato completato l'intervento di rimozione delle scritte vandaliche dai muri delimitanti l'invaso di piazza di Siena a villa Borghese a Roma, imbrattati nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. "Un atto per il quale sarà sporta denuncia per danneggiamento". Lo comunica in una nota il Campidoglio. "L'operazione è stata condotta, sotto la supervisione della Sovrintendenza capitolina, dalla Fise (Federazione Italiana sport equestri)/sport e salute", conclude la nota. (Com)