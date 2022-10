Università: Sala, residenzialità punto dolente su cui stiamo lavorando, non siamo fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnoveremo e allargheremo il Protocollo d'intesa siglato nel 2017, anche attraverso gli accordi quadro, perché a noi interessa molto il rapporto di collaborazione con le università, a cui chiediamo di essere al nostro fianco per cercare di sviluppare una nuova offerta per i cittadini. Le opportunità offerte degli sviluppi delle sedi e delle residenzialità delle vostre Università sono risorse preziose, se vogliamo una Milano città degli studenti dobbiamo lavorare sulla residenzialità. Do alcune risposte parziali, non potendo risolvere completamente il problema, per togliere l'idea che si sta fermi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la seduta del Consiglio comunale a Palazzo Marino in merito al problema degli alloggi e degli affitti per gli studenti fuori sede. L'iniziativa recente è quella di "Piazza Ferrara che diventerà uno studentato del Politecnico da 213 posti. Grazie alla sinergia col privato ne verranno realizzati nuovi come l'appalto di Milano Ripamonti da 700 posti, gli studentati vicino a Iulm e Bocconi. Poi c'è il villaggio Olimpico da 1400 posti letto dopo i Giochi Olimpici, la rigenerazione dell'Area Goccia, in collaborazione col Politecnico, che avrà il suo cuore in uno studentato il campus da 1100 posti letto - ha poi concluso Sala - è un tema importante, certamente lo è, ma credo che rispetto ad alcuni anni fa si stia facendo un percorso chiaro almeno in termini di obiettivi". (Rem)