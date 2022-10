Serbia-Kosovo: portavoce Ue smentisce esistenza nuovo accordo quadro per dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un nuovo accordo quadro per il dialogo Belgrado-Pristina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, ripreso dall'emittente "N1". "Non esiste il presunto documento dell'Unione europea, quello che è stato pubblicato da alcuni media", ha sottolineato Stano, "noi non abbiamo mai visto un testo del genere e non proviene certo dal team che è impegnato nel dialogo tra Serbia e Kosovo". Alcuni giorni fa era uscita la notizia, riportata dal quotidiano albanese "Albanian Post", sull'esistenza di un piano per un nuovo accordo quadro su cui basare il processo di dialogo, secondo cui Belgrado accetterebbe "la realtà di fatto" di un Kosovo indipendente, anche se non ancora in modo formale, mentre Pristina otterrebbe subito un seggio all'Onu. (Seb)