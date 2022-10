Montenegro: Banca mondiale, economia di Podgorica al primo posto della regione dei Balcani nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Montenegro sarà quella che quest'anno crescerà maggiormente nella regione balcanica. Lo prevede un'analisi della Banca mondiale, ripresa dalla radiotelevisione "Rtcg". L'istituzione internazionale prevede infatti una crescita economica del 6,9 per cento per il Montenegro nel 2022, di gran lunga la più alta prevista in tutta la regione se paragonata a quella di Serbia e Albania, che seguono al secondo posto e si fermano al 3,2 per cento. Per il prossimo anno invece, la crescita prevista del Montenegro è del 3,4 per cento, subito dopo il Kosovo, riporta l'analisi.(Seb)