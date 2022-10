Speciale infrastrutture: Klitschko, attacchi russi hanno colpito infrastrutture critiche, ci sono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi russi contro Kiev, la capitale dell'Ucraina, hanno colpito diverse infrastrutture critiche della città e ci sono delle vittime. Lo ha scritto su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, secondo cui "la capitale è sotto attacco da parte dei terroristi russi! I missili hanno colpito diversi obiettivi nel centro della città (nel quartiere di Shevchenko) e nel quartiere di Solomyan. L'allerta aerea, e quindi la minaccia, continua". "Faccio appello a tutti i residenti della capitale: restate nei rifugi durante l'allerta. Se non c'è un bisogno urgente, è meglio non recarsi in città oggi", ha aggiunto il primo cittadino. "Le strade centrali di Kiev sono state bloccate dalle forze dell'ordine, i servizi di soccorso sono all'opera", ha aggiunto Klitschko. In precedenza dal ministero dell'Interno hanno riferito di almeno otto vittime e 24 feriti a causa degli attacchi russi. (Kiu)